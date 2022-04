Heel de wereld wil bierzeep van zusters trappistinnen uit Brecht

Ora et labora, ofwel bid en werk. Dat is de stelregel van de zusters trappistinnen. Volgens de Regel van Sint-Benedictus moeten ze in hun eigen levensonderhoud voorzien. In Brecht maken de nonnetjes al sinds 1964 zeep en afwasmiddel. Pas sinds vorig jaar weet de hele wereld dat. Dankzij de steun van Flanders Investement & Trade werd de webwinkel van de zusters godsvruchtig vertaald in het Duits, Frans en Engels. Met succes.