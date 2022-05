Herentals Kampioenschap Tapschieten: "Oud volksspel nieuw leven inblazen"

Tapschieten, of paapgooien, wordt nog vaak gespeeld in de Noorderkempen, vertelt Rudy Dillen van de Herentalse kring voor geschiedenis en heemkunde op Radio 2. "Het is een oude volkssport die onze ouders en grootouders speelden, in een tijd waar er nog geen televisie was, en mensen andere tijdverdrijven zochten. Mensen spraken een plaats af, elk met eigen loden schijven en munten."