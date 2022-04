Te heet te vroeg in het jaar: warmste maart ooit in India, deze week temperaturen tussen 45 en 50 graden

"De temperaturen zijn aan het stijgen in het land en ze stijgen veel vroeger dan normaal", zei de Indiase premier Modi eerder deze week. Indiërs zijn wel wat gewoon als het over hoge temperaturen gaat, maar die zien en voelen ze meestal later in het jaar, in de maanden mei en juni. Dit jaar is het al extreem warm sinds maart. In die maand werd zelfs een record gebroken: het Indiase Meteorologische Departement noteerde de heetste maart in 122 jaar, sinds het begin van de metingen.

Vooral het noordwesten en het centrum van het land worden getroffen. Maar de hitte verspreidt zich bijna over het hele land, wat naar verluidt heel zeldzaam is. Ook in de noordelijke staat Himachal Pradesh, bekend voor zijn aangename temperaturen, is het ongewoon warm.