Hoge energieprijzen brengen zwembaden in nauwe schoentjes: "Kosten zijn verdubbeld"

Ook de zwembaden voelen de stijging van de energieprijzen: de kosten voor de uitbating zijn zo goed als verdubbeld. In zwembad De Druppelteen in Kapelle-op-den-Bos zijn de kosten van 400.000 euro naar 800.000 euro per jaar gestegen. De kosten voor zwembad De Druppelteen worden gedragen door zowel Kapelle-op-den-Bos als door Antwerpse buurgemeente Willebroek. "De afspraak is dat Willebroek een vast bedrag van 198.000 euro per jaar bijdraagt, en wij de rest", legt burgemeester Renaat Huysmans (N-VA) van Kapelle-op-den-Bos uit. "Normaal gezien was dat zo'n 200.000 euro, maar door de hoge energieprijzen zijn die kosten verdubbeld. En dat is voor ons niet houdbaar."

Er is nu werkgroep opgericht die moet bekijken hoe ze snel de financiën kunnen rechttrekken. "Samen met Willebroek kijken we hoe we er uit kunnen raken zodat we toch nog samen het zwembad kunnen blijven uitbaten. Alle mogelijke pisten worden daarbij bekeken: besparingen, manieren om meer inkomsten te verwerven, verhoging van toegangsprijzen en optimalisatie van het gebruik van het zwembad; bijvoorbeeld dat twee scholen tegelijkertijd het zwembad gebruiken, in plaats van één school per keer. We hopen in ieder geval dat het zwembad kan blijven bestaan", sluit burgemeester Huysmans af.