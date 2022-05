400 bestuurders in Willebroek bekeurd terwijl ze omleiding negeren en door woonwijken rijden 

In Willebroek negeren honderden bestuurders een omleidingsroute aan de werken bij de N16 tussen de A12 en Mechelen. Daardoor is er te veel sluipverkeer in de woonwijken. 400 bestuurders werden al voor overdreven snelheid geflitst. "Hallucinante cijfers maar zulke grote werken gebeuren beter in vakanties", zegt burgemeester Eddy Bevers (N-VA) op Radio 2.