Jonge wielrenner (13) uit Houthulst aangereden door vrachtwagen voor de ogen van zijn ouders

"Dit is iets wat je echt niet wil zien als ouder", reageert zijn moeder Nathalie. Gisterenavond was ze getuige van hoe haar 13-jarige zoon door een vrachtwagen gegrepen werd. Hij zat op zijn koersfiets en zij zat in de wagen, die achter hem reed. "De beelden van dat ongeval heb ik al verschillende keren afgespeeld in mijn slaap, als die er al was. We begrijpen eigenlijk echt niet dat die trucker onze zoon niet zag. In paniek zijn we de auto uitgerend. Er stopten ook nog andere mensen, waaronder een verpleegster, om ons te helpen en te kalmeren."

Het was niet de eerste keer dat Liam op een koersfiets kroop. Hij staat in de regio bekend als een opkomend fietstalent en rijdt bij de wielerploeg Acrog-Tormans in Balen, als tweedejaars aspirant. Wat het seizoen nu nog zal brengen, is een groot vraagteken. "Het Vlaams en Belgisch kampioenschap komen er later aan en daar wil Liam absoluut ook zijn kunnen tonen", reageren zijn ouders.