Koppel oehoes nestelt zich voor derde jaar op rij op balkon in Geel

"Het dier is van het balkon naar beneden gevallen", zegt Celeste Dillen van VOC Neteland. "Het is al een vrij groot jong, een nestverlater. Op die leeftijd springen ze uit het nest om op de grond te leren vliegen. In een bos gaan de ouders nog altijd in de buurt blijven en eten brengen. Maar dat is minder het geval in een drukke straat in het centrum van Geel."