Kwaliteitslabel voor Hasseltse cafés: veiliger uitgaansleven promoten

Maxim Willems van Café Café en Kristof Grossi van Café De Koestal zijn alvast postief: "We waren al grotendeels in orde met alles, maar het is toch fijn om die erkenning te krijgen en het label dan aan de deur te plakken", zegt Maxim. "De opleiding voor het personeel lijkt mij goed, misschien zijn er dingen die we tot nu over het hoofd zagen. We krijgen nu ook ondersteuning van stad en dat is fijn", aldus Kristof.