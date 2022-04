Na bekentenis Nederlands tv-gezicht Derksen over seksueel misbruik: "Heel confronterend voor slachtoffers"

"Die dame in kwestie had volgens hem te veel gedronken", gaat Stevens verder. "Dat is iets wat heel vaak tegen een slachtoffer gebruikt wordt. Wat hij toen had moeten doen, is ervoor zorgen dat die vrouw veilig was. Hij had ervoor moeten zorgen dat er een emmer naast haar stond en een deken over haar lag zodat ze het warm genoeg had. Ik denk dat de manier waarop slachtoffers hier te horen krijgen hoe bepaalde mensen toch nog denken over seksueel geweld en wat je mag doen met iemand die zich in een kwetsbare positie bevindt heel confronterend is. Het is net van dit soort misvattingen en cultuur dat we absoluut af moeten."