Grote stapel papier staat in brand in Wijnegem: "Veel rook dus sluit ramen en deuren"

In Wijnegem staat een grote stapel papier in brand in en naast een loods van containerbedrijf Bruco. Dat ligt op een industrieterrein richting Albertkanaal. De brandweer van Antwerpen is ter plaatse. Ze vraagt iedereen in de buurt om ramen en deuren gesloten te houden. Er is grote rookontwikkeling. Autobestuurders in de buurt schakelen het best hun ventilatiesysteem even uit.