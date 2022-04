Man gooit brandend papiertje in brandstoftank auto en vlucht voor politie

In de buurt van het Sint-Jansplein in Antwerpen heeft een man geprobeerd zijn auto in brand te steken voor de ogen van de politie. Hij gooide een brandend papiertje in de brandstoftank en sloeg op de vlucht. Een agent van het wijkteam kon het papiertje snel onderscheppen. Met een brandblusser werd erger voorkomen. Motards van de politie wisten de 37-jarige man snel in te rekenen.

De agenten waren de man op het spoor gekomen via de camera's die nummerplaten herkennen in de buurt van het Sportpaleis. De Nederlandse auto van de verdachte bleek ingeschreven noch verzekerd. De politie vond de bewuste auto uiteindelijk geparkeerd in de Oudesteenweg. Even later verscheen de 37-jarige man bij zijn voertuig. Hij verzekerde de politie ervan dat alles in orde was. Maar omdat hij dat niet kon bewijzen, werd de takelwagen opgeroepen. Net voor die met de auto wilde vertrekken, sloeg de man toe met het brandend papiertje richting brandstoftank.