Man uit Bredene die moeder heeft gedood niet schuldig aan oudermoord

De feiten dateren van 6 jaar geleden en kwamen pas 3 jaar geleden aan het licht. De man woonde samen met zijn moeder in Bredene. Toen ze niet langskwam om haar identiteitskaart te vernieuwen, bleek dat de vrouw al een hele tijd vermist was. Haar zoon beweerde eerst dat zijn moeder van 79 verdwenen was na een ruzie. Later bekende hij dat hij zijn dementerende moeder tijdens een hoogoplopende ruzie geslagen had. Bij die verklaring is hij altijd gebleven. Hij verklaarde dat hij haar naar bed had gebracht en dat ze 's morgens overleden was. Nog diezelfde ochtend begroef hij z'n moeder in de duinen van Oostende. Haar lichaam is later tijdens zoekacties teruggevonden. De zoon bleef 3 jaar lang haar maandelijks pensioen van 1.500 euro opstrijken.

De assisenjury volgt hem nu en zegt dat hij niet schuldig is aan oudermoord, wél aan opzettelijke slagen en verwondingen met ongewild de dood tot gevolg. De advocaat van de zoon, Anthony Mallega, noemt de uitspraak terecht: "Hij is altijd bij zijn verklaring gebleven en de wetsdokter heeft die ook bevestigd." Later vandaag beslist de jury welke straf de man krijgt. Hij riskeert nu tot 15 jaar in plaats van de levenslang die hij had kunnen krijgen voor oudermoord.