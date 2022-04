Maritieme school uit Oostende wil niet meer varen met opleidingsschip na positieve drugstest van bemanning

De Broodwinner is een vissersschip waarop jongeren, die een maritieme opleiding volgen, praktijkles krijgen. Chris Vandecasteele, algemeen directeur van scholengroep Stroom in Oostende: "Het schip is een externe partner. Het is eigendom van de overheid en we krijgen een aantal dagen waarop onze leerlingen aan boord van het schip opleiding volgen. Bij het uitvaren gisteren bleek dat de schipper positief had getest op alcohol en drugs. Ook een ander bemanningslid had drugs genomen."