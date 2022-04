Twee grote winnaars op de MIA's: Angèle en Metejoor gaan elk met drie prijzen naar huis, ontdek hier alle winnaars

Een opvallende primeur is de eerste postume MIA die is uitgereikt. Wijlen Stefaan Fernande is door de muzieksector eerder deze maand bekroond als "beste auteur/componist". Hij heeft in zijn carrière een pak Nederlandstalige hits bij elkaar geschreven, waaronder "Porselein" van Yasmine en "Nobelprijs" van Clouseau. Fernande was één van de weinige voltijdse songschrijvers in ons land. Hij is overleden in september 2021.

Eerder overhandigde Kris Wauters van Clouseau de award al aan de moeder van Fernande. Tijdens de awardshow hebben de broers Wauters nog een ultieme ode aan hem gebracht. "We kunnen alleen maar dankbaar zijn dat we deze mooie mens mochten kennen, en wat ons betreft had Stefaan deze MIA veel vroeger mogen krijgen", aldus Koen en Kris Wauters. Fernande maakte dit jaar kans op een MIA, omdat hij "Vuurwerk" van Camille heeft geschreven. Een nummer dat genomineerd was als "Hit van het jaar 2021".