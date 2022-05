Minister Van Quickenborne bevrijdt zichzelf uit een "in het water neergestorte helikopter" als oefening

Deze ochtend volgde minister van Noordzee, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), een speciale veiligheidscursus zodat hij zichzelf uit een neergestorte helikopter kan bevrijden. "Deze zomer plannen we een bezoek aan het windmolenpark in de Noordzee. We vliegen daar per helikopter naartoe en landen op een boorplatform. Dan kan er wel eens iets verkeerds lopen. Bij een hevige windstoot kan de helikopter van het platform weggeblazen worden. Dan moet je jezelf kunnen bevrijden, ook als de helikopter onder het water is beland."

Iedereen die het "stopcontact in de Noordzee van Elia", of het MOG (Modular Offshore Grid) bezoekt, moet zo'n veiligheidscursus volgen. De training van minister Van Quickenborne en minister Van der Straeten viel vandaag ook samen met de "Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk". In het opleidingscentrum in Oostende werd voor de oefening geen echte helikopter gebruikt, maar een simulator. "De scène werd nagespeeld in een zwembad. Wij zaten in een nagemaakte cabine van een helikopter, in een duikpak en met een gordel om."