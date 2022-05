Monumentale brievenbus op Grote Markt Diest verdwijnt dan toch niet: "Vanaf nu de stadsbrievenbus"

De oude, rode brievenbus zou normaal enkele meters verplaatst worden, zodat horecazaken tijdens de zomer opnieuw grote terrassen kunnen zetten op de markt. Maar bij de aanvraag voor de verplaatsing, liet Bpost weten dat ze van plan waren om de brievenbus te schrappen. Omdat het zo'n monumentaal exemplaar is, vonden heel wat inwoners van Diest dat jammer. Daarom heeft de stad Diest nu beslist om de brievenbus in gebruik te nemen.

"We hebben de brievenbus nu weggehaald en gaan hem restaureren, want hij is echt afgeleefd. Maar het is een prachtig exemplaar en dus gaan we hem na restauratie gebruiken als stadsbrievenbus", vertelt burgemeester van Diest Christophe De Graef (Open Diest). "We geven hem ook een nieuw kleurtje. De brievenbus zal dus in de toekomst niet meer rood zijn, zodat het duidelijk is dat het een brievenbus is van de stad Diest en niet van de post. Als hij klaar is, krijgt hij opnieuw een plaatsje in de buurt van het stadhuis." In de brievenbus horen voortaan dus enkel brieven die aan de stad Diest zijn gericht, maar inwoners mogen er ook ideeën voor de stad in droppen.