Moskou veroordeelt "terreurdaden" in Moldavische regio Transnistrië, NAVO wil meer steun voor Moldavië

Moskou heeft de verschillende explosies in de afvallige Moldavische regio Transnistrië van de voorbije dagen veroordeeld en spreekt over "terreurdaden". In de Westerse landen groeit de ongerustheid dat het gebied betrokken zou worden in de oorlog in Oekraïne. De NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg wil meer politieke steun geven aan landen in het oosten van Europa, zoals Moldavië.