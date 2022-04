MRI-scanner in Lego moet kinderen in AZ Groeninge in Kortrijk minder bang maken 

Het ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk heeft een MRI-scanner gemaakt uit legoblokken. Met de maquette kunnen ze op een simpele manier aan kinderen tonen hoe zo'n MRI-scanner werkt. Op die manier weten ze wat hen te wachten staat bij het onderzoek en zijn ze minder bang.

De maquette bestaat uit 4 delen: het heeft een wachtzaal, een ruimte waarin je klaar gemaakt wordt voor het onderzoek, de onderzoeksruimte met de scanner zelf en de ruimte waar de dokter de beelden bekijkt. In elke ruimte staan ook poppetjes die het voortonen. Alleen het geluid ontbreekt nog. "Het geeft een heel gedetailleerd beeld van hoe het er aan toegaat in de echte scanner", vertelt woordvoerder Stefaan Lammertyn. "Zelfs de noodknop die ze meekrijgen als ze in de scanner gaan, is aanwezig in de maquette. Het is echt mooi gemaakt. Ik denk dat het veel kinderen zal aanspreken. Misschien moeten we het ook aan volwassenen tonen, want die durven ook al eens bang zijn", aldus Lammertyn.