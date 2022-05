Naar de kapper op café, het kan in Bellingen: "Bij de echte BarBIER" 

In café De Bascule in Bellingen sla je eenmaal per maand twee vliegen in een klap. Naast een pintje drinken kan je er voortaan ook een nieuwe haarcoupe laten aanmeten door kapper Erik Goossens. Het idee ontstond toen Jef, de uitbater van het café aan Erik vroeg om een knipavond in het café te organiseren. "Jef geraakte nooit bij mij om zijn haren te knippen, dus vroeg hij of ik bij hem op café kon langskomen en zo onstond het idee van een knipavond", vertelt kapper Erik. "Het was meteen een succes, dat nu maandelijks een vervolg krijgt."