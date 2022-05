Opening nieuwe school Veltem-Beisem uitgesteld door hoge grondstofprijzen: "80 leerlingen last-minute op zoek naar andere school"

"Net voor de paasvakantie heb ik een brief gekregen van de bouwfirma dat er heel wat problemen waren rond de timing en de prijzen als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne", vertelt Danny Pijls, directeur van de Scholengemeenschap van het Katholiek Secundair Onderwijs in Leuven. "Dan heb ik samengezeten met de bouwfirma om te horen of er een oplossing gevonden kon worden, maar helaas hebben we die niet gevonden, waardoor we de opening van de school nu met een jaar moeten uitstellen."