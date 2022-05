Brandweer timmert loopbrug om paard "Simba" uit zwembad in Kortenaken te redden

In de Hemelrijkstraat in Kortenaken is donderdagmiddag een paard in een zwembad beland. Het geraakte er op eigen kracht niet uit.

De brandweer kwam ter plaatse om het arme dier te redden. Nadat de brandweerlui een deel van het water hadden weggepompt, maakten ze een loopbrug en konden ze het paard Simba weer op het droge helpen. Het dier kwam er met de schrik en natte voeten vanaf.