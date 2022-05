Noord-Ierland op een kantelpunt: waarom er morgen geschiedenis kan worden geschreven

Zo goed als niemand in Noord-Ierland wil een terugkeer van het geweld waarbij duizenden doden vielen, de meesten van hen burgers. Maar dat een overwinning van Sinn Féin moeilijk verteerbaar wordt voor de protestantse bevolking, die vaak familie verloor in aanslagen door het IRA, staat nu al vast. De DUP wil niet zeggen of ze de positie van vicepremier zal aanvaarden. Wat ze wel zeggen, is dat ze niet in een regering zullen stappen zolang het "Protocol" niet geschrapt wordt. Recent is er ook een toename van sektarisch geweld in de vorm van relletjes en brandbommen. Paramilitaire bewegingen rekruteren ook weer volop jonge mensen.