Oekraïense vluchtelingen in klooster in Landen: "Willen hen een warme opvang bieden"

"We hebben in totaal zeven kamers ter beschikking gesteld voor de vluchtelingen", vertelt burgemeester Debroux. "In totaal kunnen er 22 mensen, gezinnen met kinderen, opgevangen worden. Elk gezin zal zijn eigen kamer of studio hebben." De stad heeft het klooster zo huiselijk mogelijk gemaakt. "Er is een gemeenschappelijke ruimte, een zithoek met een tv, een keuken en er is een speelruimte voor de kinderen. Er is ook een tuin en er is wifi, alles opdat die vluchtelingen terug een beetje een "normale" woonsituatie kunnen beleven."