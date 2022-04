Ravels overlegt met boze boeren over stikstof: "Dit is een moord op de landbouw in onze regio"

Gisteren kregen boeren uit de ruime regio Ravels de kans om hun zorgen en klachten over het nieuwe stikstofakkoord op tafel te leggen. Bij het overleg waren zowel burgemeester Walter Luyten (CD&V) als Vlaams minister van Landbouw Crevits (CD&V) aanwezig. "Hoopvol zijn we niet, maar er is duidelijke communicatie geweest. We hebben onze bezorgdheden geuit. We willen de jongere generatie mogelijkheden en een toekomst bieden. Dat kan niet met een plan dat slechts loopt tot 2025", zegt Danny Hereygers van de stuurgroep die 300 bezorgde boeren in de streek verenigt.