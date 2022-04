Parket opent onderzoek na uitspraken van Derksen over misbruik van vrouw: "Betrokkenen, deel je verhaal" 

"Dit onderzoek is gericht op de waarheidsvinding van mogelijk strafbare gedragingen waarover in dat programma gesproken is", klinkt het in een persbericht van het Openbaar Ministerie. "Daarbij is ook de wijze waarop er in het televisieprogramma over gesproken wordt bijzonder kwetsend. Dit kan slachtoffers van zedenfeiten ook na een lange tijd diep raken."

Uit het onderzoek zal ook moeten blijken of de feiten, die dateren van de jaren 70, niet verjaard zijn. "Die verjaringstermijnen hangen af van de aard en de context van en het moment waarop een strafbaar feit gepleegd zou zijn", aldus het OM.