Gepensioneerde Ilona gaat gebukt onder hoge inflatie: "Ik moet mijn spaarcenten gebruiken, ik kan niet anders"

Voor sommige ouderen zijn zelfs de kleinste kosten er te veel aan. Ilona Böröcz ziet dat sommige OKRA-leden hun lidmaatschap stopzetten omdat het lidgeld te duur is. Een alleenstaande betaalt 26 euro per jaar, vertelt ze. "Dat is in principe niet veel, want ze krijgen er ook veel voor terug. Maar verschillende mensen hebben me vlakaf gezegd dat ze dat volgend jaar niet meer zullen doen", gaat ze verder. "Het wordt voor ons allemaal te duur."