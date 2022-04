Nieuwe klacht wegens verkrachting tegen voormalige Franse nieuwsanker Patrick Poivre d'Arvor 

"Hij had me gevraagd naar zijn bureau te komen. Daar heeft hij me gekust en me op de grond geduwd. Hij heeft mijn broek uitgetrokken, hij heeft zijn broek uitgetrokken en daarna heeft hij me verkracht. Hij is groot, ik kon niet bewegen. Ik had geen enkele reflex meer. Ik heb alleen maar naar het plafond gekeken, het heeft niet langer dan 2 minuten geduurd. Daarna zei hij: goeie avond en tot morgen. Ik schaamde me en voelde me vuil."