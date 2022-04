Pommelien Thijs over clip "Ongewoon" waarin ze meisje kust: "Iets zien waarin je jezelf herkent, stelt je gerust" 

Het is de eerste keer dat Pommelien Thijs deelt dat ze zowel op jongens als op meisjes verliefd kan worden. Toch had ze voor het lanceren van de clip veel minder stress dan ze oorspronkelijk verwacht had, vertelde ze gisteravond aan Dorianne Aussems in "Generation M".



"Ik heb van elk deel die controle gepakt. Ik vond het heel belangrijk dat het vanuit mij kwam en niet als een spektakelding naar buiten komt. Die clip had ook perfect over een jongen kunnen gaan. Het had perfect met een jongen kunnen zijn. Iedereen stuurt nu: "wow" omdat het met een meisje is."