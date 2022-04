Rijkevorsel roept op om "Poortje Pik" deftig te houden: "Breek geen brievenbussen af"

In de nacht van 30 april op 1 mei vindt in Rijkevorsel opnieuw Poortje Pik plaats. Alles wat die nacht niet vaststaat in voortuinen of op vensterbanken is vogelvrij en mag meegenomen worden. De eigenaars kunnen de ochtend nadien hun spullen terugvinden op een rotonde in het dorp. De gemeente roept iedereen op om het volksgebruik niet te driest te vieren.