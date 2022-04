Abdij van Averbode is niet alleen: zeker 2 andere boeren hoorden "totaal onverwacht" dat ze in 2025 moeten sluiten 

Eén van hen is Marcel Van Diest, die een veebedrijf heeft in Lubbeek. "Drie weken geleden is die brief hier in de bus gevallen. Het enige wat erin staat, is dat je moet stoppen tegen 2025. Meer niet. Maar ik ben daarover eerder nooit op de hoogte gebracht."

Net als de Abdij van Averbode had Van Diest in 2014 nog een oranje score gekregen. "Waarom die plots naar rood is gegaan, weet ik niet. Minister Demir heeft mijn bedrijf onlangs nog bezocht. Zij vertelde toen nog dat ik een oranje score heb", zegt Van Diest.