Schiphol vraagt luchtvaartmaatschappijen boekingen te schrappen wegens vakantiedrukte en personeelstekort

Voor het komende weekend wordt preventief aan vliegmaatschappijen gevraagd om een aantal boekingen of vluchten te annuleren. "Het is een vervelende maar noodzakelijke maatregel om de aantallen reizigers omlaag te brengen, om zo samen met onze partners de drukte in goede banen te leiden”, klinkt het bij Schiphol.

Schiphol raadt reizigers die dit weekend een vlucht geboekt hebben aan contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij voor vragen over hun specifieke vlucht.

De Nederlandse vliegmaatschappij KLM verwacht bijvoorbeeld dat vrijdag vluchten te moeten schrappen. Hoeveel vluchten het zijn, is nog niet bekend. Transavia, dat al vluchten geeft geannuleerd zegt geen extra vluchten te schrappen. Ook reisorganisatie TUI is niet van plan vluchten te annuleren.