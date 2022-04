Scholen vinden steeds moeilijker personeel voor opvang: moeilijke uren, karig loon

Almaar minder mensen zijn bereid om de opvang op school te verzorgen: de uren zijn vaak onmogelijk, en moeilijk te combineren met een eigen gezin. Het loon is bovendien eerder karig. Dat zegt Kim Verzeele, directrice van de Vrije Basisschool Sint-Macharius in Laarne. "De zoektocht naar mensen wordt elk jaar langer. De mensen haken af: ze moeten al vroeg starten en vaak ook nog om zeven uur 's avonds werken. Dat is niet haalbaar in combinatie met een gezin."

Bovendien is er heel weinig geld om dat allemaal te betalen. Volgens Verzeele kost dat jaarlijks - per persoon - zo'n 40.000 tot 50.000 euro. "We vragen nog wat geld aan de ouders voor de opvang, maar als je dat aftrekt is er nog zo'n 30.000 euro loonkost om de opvang te organiseren."

Dat kunnen de scholen niet betalen, zeker als de gemeenten niet bijpassen. "Dan schiet er vaak maar één optie over", zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van het katholiek onderwijs in Vlaanderen. "Dat de scholen putten uit hun eigen werkingsmiddelen. Maar die zijn daar niet voor bedoeld, daarmee moeten het onderhoud van de school en het lesmateriaal betaald worden."

Boeve pleit dus voor een apart - lees: extra - budget om die schoolopvang te betalen. "Dat willen we met de minister bekijken."