Stad Antwerpen wil Linkeroever al tegen 2030 klimaatneutraal maken

"Fantastisch dat we door de EU werden geselecteerd", zegt Antwerps Schepen voor Leefmilieu Tom Meeuws (Vooruit). "Dit geeft een enorme boost. Het is een hele uitdaging, maar we gaan voluit voor een rechtvaardige klimaattransitie."

De stad koos voor Linkeroever, waar meer dan 16.000 mensen wonen, omdat daar al plannen zijn voor een warmtenet. Met de restwarmte van petrochemische bedrijven zullen woningen worden verwarmd. "Nu krijgen we een extra Europese stimulans om nog veel verder - en sneller - te gaan. We willen focussen op innovatieve, schone vormen van transport en mobiliteit. Dit is een mooie dag voor de toekomst van Antwerpen", aldus Meeuws.