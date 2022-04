Sterke toename seismische trillingen gemeten bij begin overstromingen

Het geofysisch station van Membach, dat langs de Vesder ligt tussen de stuwdammen van Eupen en Gileppe, maakt deel uit van de seismische en zwaartekrachtnetwerken van de Koninklijke Sterrenwacht van België. In de namiddag en de avond van 14 juli 2021 toonden de metingen er een sterke toename van de seismische trillingen. Dat verschijnsel houdt verband met schommelingen in het debiet van de rivier de Vesder, zoals de turbulente stromingen, die veel afval met zich meevoerden en infrastructuur afbraken en de trillingen veroorzaakten.

"Eén van de pieken van die seismische ruis vond plaats in de nacht van 14 op 15 juli om 02.15 uur", vertelt Michel Van Camp, hoofdonderzoeker en baas van de dienst seismologie en gravimetrie van de Koninklijke Sterrenwacht. "Ongeveer een kwartier later belde iemand van melkerij Corman in Béthane, drie kilometer stroomafwaarts van het station, dat hij een "tsunami" hoorde."

Bijzonder aan het station van Membach is dat er ook een "supergeleidende gravimeter" staat. Die meet de zwaartekracht van het grondwater en daardoor de massa. "Op 14 juli gaf de gravimeter 's middags al aan dat de grond volledig verzadigd was met water, waarschijnlijk voor het eerst in de 27 jaar dat de gravimeter er staat", vertelt Van Camp.

Toen het in de vroege avond opnieuw begon te regenen, was de bodem dus niet meer in staat die te absorberen. Dat leidde tot vloedgolven en de verwoestende en dodelijke overstromingen. In België vielen daarbij minstens 41 doden, in Duitsland zeker 180.