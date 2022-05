Tongeren pakt hardnekkig probleem van zwerfvuil aan met controleurs in burger

"Zwerfvuil is een hardnekkig probleem, niet alleen in Tongeren", vertelt schepen van Milieu Patrick Jans (Tongeren.nu). "We willen het met de wortel aanpakken." De gemeenschapswachten controleren nu ook al op sluikstorten, ze spreken de mensen aan en kunnen GAS-boetes geven. "Maar die mensen vallen natuurlijk heel erg op in hun paars uniform. Daarom gaan we op geregelde tijdstippen een beroep doen op het team van anonieme controleurs van de OVAM. Ze zullen onder meer ingezet worden bij evenementen of drukke dagen."