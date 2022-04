Vakbonden VRT dienen actieaanzegging in

"Een actieaanzegging is iets ruimer dan een stakingsaanzegging", legt Carlos Van Hoeymissen van ACV-VRT uit. "Daar horen ook andere soorten acties bij, zoals spontane acties of personeelsvergaderingen. Deze aanzegging is een middel om aan de directie te tonen dat we het menen, maar ook dat we het sociaal overleg nog altijd alle kansen geven."

Concrete acties zijn er momenteel nog niet gepland, benadrukken de bonden. Er zouden ook geruchten geweest zijn dat de bonden actie zouden voeren tijdens de uitreiking van de Music Industry Awards (MIA's), maar dat ontkennen de bonden. In de loop van volgende week staan nog diverse vergaderingen gepland met vakbondsleden en het personeel. Na die gesprekken en vergaderingen gaan de bonden concluderen of er acties komen en welke acties dat zijn.