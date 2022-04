Verwarmen we binnenkort onze huizen met zout?

"Wij gaan nu een eerste bewijs leveren dat dit op deze schaal, een schaal van een vijftigtal woningen, toe te passen is. Dat doen we in Nederland, in Limburg, waarbij we warmte gebruiken van een industriële plant en transporteren naar een wijk met vijftig woningen in Sittard-Geleen."

"Maar dat is de eerste stap, de volgende stap is dat we dat veel sneller en op veel grotere schaal gaan doen en dat is een kwestie van meer zout en meer wijkbatterijen", zo zei hij.

In de woningen die op deze manier verwarmd zullen worden, hoeft er niet veel te gebeuren en zijn er geen extra kachels of andere hulpmiddelen nodig. "In essentie is de warmte die wij leveren uitstekend geschikt voor verwarming en voor warm kraantjeswater. Het enige wat er nog nodig zal zijn, is in de woning zelf een pompje en waarschijnlijk een klein watervat om heel snel warm water te leveren", zo besloot Adan.