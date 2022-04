Britse regering stelt sommige controles op invoer van goederen uit Europese Unie nog eens uit

Omdat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en dus uit de eengemaakte markt en de douane-unie is gestapt, moeten er weer controles op ingevoerde goederen uitgevoerd worden aan de grens. Op die manier wil de Britse regering controleren of de ingevoerde goederen wel aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen als de in eigen lang geproduceerde goederen.

Een aantal controles werden ingevoerd in januari 2021, toen de Brexit definitief werd. Het gaat dan om de invoer van dieren, dierlijke producten, planten en plantaardige producten die een hoog risico vormen.

Maar een aantal andere controles op voedsel werden nog niet ingevoerd. Ze werden al een aantal keren uitgesteld. De Britse regering schoof de deadline vorig jaar nog op naar juli dit jaar. Nu worden ze opnieuw uitgesteld tot eind 2023.