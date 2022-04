VN-baas Guterres op bezoek in Oekraïne: "Geen enkele oorlog is aanvaardbaar in de 21e eeuw"

"Een oorlog is een absurditeit in de 21e eeuw", zei Guterres. De VN-baas is op bezoek in Borodjanka, een van de steden rond Kiev waar de Russische troepen tijdens hun bezetting volgens Oekraïne terechtstellingen zouden hebben gepleegd.



Guterres was zichtbaar onder de indruk van de verwoestingen die de gevechten hebben aangericht. "Ik beeld me met mijn gezin in een van deze gebouwen in (...), ik zie mijn kleindochters in paniek weglopen", aldus Guterres. "Geen enkele oorlog is aanvaardbaar in de 21e eeuw."

Het gaat om het eerste bezoek van de VN-baas aan Oekraïne sinds de start van de Russische invasie op 24 februari. Guterres gaat ook nog naar Boetsja en heeft later op de dag een ontmoeting met president Zelenski.