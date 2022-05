Voorzitter vzw ACLI uit Genk aangehouden voor fraude

De politie voerde gisteren 3 huiszoekingen uit bij grote vzw’s in Genk, waaronder ook ACLI. Het gerecht was op zoek naar aanwijzingen van gesjoemel met subsidies en valsheid in geschrifte. In totaal zou het gaan om 225.000 euro. Het was de Vlaamse overheid die de klacht hierover had ingediend.

Tijdens de huiszoekingen werd de voorzitter van ACLI gearresteerd. Vandaag moest hij voor de onderzoeksrechter verschijnen die hem liet aanhouden onder elektronisch toezicht.