Vorig jaar 14 procent meer vragen over mentaal welzijn bij CAW Limburg: corona meer impact dan gedacht

"Er zijn niet alleen meer mensen die komen aankloppen bij het CAW, maar de problematiek waarmee ze komen, is vaak ook complexer en vragen om een langere begeleiding", zegt Vanderstraeten. "Dat weegt uiteraard ook op onze medewerkers. Ook zij krijgen het moeilijker. Het aantal medewerkers is vorig jaar wel lichtjes gestegen, maar we zien toch dat de druk op onze medewerkers erg gestegen is. En ik zie ook niet meteen verbetering want we merken dat steeds meer mensen het mentaal moeilijk krijgen."