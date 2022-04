PODCAST - Hoe kijkt de rest van de wereld naar de oorlog in Oekraïne? Deze maand in Vranckx & Byloo 

Het Westen ziet de Russische president Poetin sinds de inval in Oekraïne als de baarlijke duivel. Maar de rest van de wereld is het daar niet noodzakelijk mee eens. Hoe komt dat? En nog belangrijker: hoe komt het dat dat ons verrast? Rudi Vranckx en Vincent Byloo zetten in een nieuwe aflevering van hun podcast de westerse bril af.