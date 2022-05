Vrouw uit Nieuwpoort aangehouden voor oplichting van 22 mensen: Meer dan voor 300.000 euro afgetroggeld

De man uit Koksijde was in totaal 24.000 euro kwijt. Zijn bankgegevens waren gestolen nadat hij op een link had geklikt in een sms van de vrouw. Volgens Ine Deburchgraeve van de politizone Westkust had ze verschillende methodes. "De meeste slachtoffers maakte ze via het internet. Een aantal van de slachtoffers waren verliefd geworden op haar en maakten onbewust - verblind door liefde - geld over naar haar. Anderen strikte ze om een frauduleuze lening af te sluiten met extra kosten."

Naast dat soort internetfraude lichtte ze ook een vrouw uit haar dichte kring op. Ze won haar vertrouwen en deed zich voor alsof het financieel niet goed ging met haar, waarop het slachtoffer haar bankgegevens met haar deelde. Van haar heeft ze in totaal 29.000 euro afgetroggeld.