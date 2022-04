Het leven wordt steeds duurder: hoelang zal dit nog duren en kan een rijkentaks of crisisbelasting helpen?

Ook in de economie komt na regen onvermijdelijk zonneschijn. Het is alleen de vraag: hoelang is het nog wachten op een daling van de huidige hoge inflatie? Dat is moeilijk om te voorspellen. De stagnatie van de inflatie kan een voorteken zijn, maar zeker is dat allerminst in deze crisis, die gestuwd wordt door de onzekerheid over de oorlog in Oekraïne.

“Ten tijde van de coronacrisis wisten we dat tijdelijk de pauzeknop was ingedrukt en de hoop was dat de schade daarna wel goedgemaakt zou worden. Nu weet je niet welke kant het opgaat”, zegt Van Droogenbroeck. Het blijft ook voor economen koffiedik kijken. Zal het conflict nog veel langer duren en zal het nog harder worden gespeeld, door de gaskraan verder dicht te draaien?