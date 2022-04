55-jarige Amerikaan zat 31 jaar onschuldig in de cel: onterecht veroordeeld tot levenslang na persoonsverwisseling

Een Amerikaan die 31 jaar geleden werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, is gisteren vrijgelaten. Dat schrijft The New York Times. Thomas Raynard James (nu 55, toen 23) kwam in 1991 tijdens een politieonderzoek naar een moord in een appartement in 1990 in beeld na een tip over een zekere Thomas James of Tommy James. Deze naamgenoot zou de overval gepland hebben. Een foto van de onschuldige Amerikaan werd door een ooggetuige "herkend", waarop James werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

Naast de getuigenis was er geen enkel fysiek bewijs dat Thomas Raynard James, of iemand anders, aan de moord linkte. "Ik ben er zeker van, ik zal zijn gezicht en zijn ogen nooit vergeten", zei Dorothy Walton destijds, de cruciale getuige en stiefdochter van het dodelijke slachtoffer. Zij was tijdens de moord in het appartement aanwezig. James heeft zijn schuld zelf altijd ontkend en beweert dat hij het bewuste appartement nooit heeft bezocht.

James en zijn familieleden probeerden decennialang hem vrij te krijgen, maar alle pogingen daartoe liepen op niets uit. Later begon Walton te twijfelen aan haar getuigenis. Uiteindelijk zei ze bezorgd te zijn dat ze "misschien een fout had gemaakt", aldus aanklagers. Ook zei ze niet te willen sterven met "de mogelijkheid dat ze een fout had gemaakt", citeert de krant uit juridische documenten. In april getuigde ze uiteindelijk onder ede te denken dat ze "een fout had gemaakt" in haar identificatie van James en dat daarmee geen beïnvloeding van buitenaf was gemoeid.