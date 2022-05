"Koiboys" van VTI Menen winnen innovatieprijs van Vlaanderen met project rond Japanse karpers

"De uitwerpselen van de vissen worden opgezogen en doorgestuurd naar de planten via een buisje. Die mest zorgt ervoor dat de planten in leven blijven", legt leerkracht Bart uit. De "koiboys" staan nu op de innovatiebeurs in Gent, maar daarvoor moesten ze hun project weer helemaal uit elkaar halen. "Dat was niet zo simpel", vult "koiboy" Jarno aan. "We moesten het water uit de aquaria halen en in een ton steken, want we mogen niet zomaar nieuw water gebruiken voor de vissen. Het was redelijk lastig om 200 liter water en de vissen in een zak te vervoeren."

"Voor ons was het dus een hele opluchting om te zien dat alles nog in orde was. Want we zijn gestart met 50 kois en daar blijven er nu nog maar een stuk of 35 van over. Want als die klein zijn, durven ze elkaar ook nog opeten", lacht Jarno nog.