Waarom worden de verdachte in de zaak-Sanda Dia niet bij naam genoemd? Wel, omdat namen noemen uiteindelijk de uitzondering is. Er komt trouwens nogal wat kijken bij zulke beslissingen. Bij VRT moet de beslissing om verdachten al dan niet te identificeren genomen worden door de hoofdredactie. En de Code van de Vlaamse Raad voor de Journalistiek heeft er een richtlijn over. Klik voor meer info van onze nieuwsombudsman op de video.