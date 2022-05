Voorlopig toch geen nieuw stadsbestuur in Wervik, stemming partijwissel blijft uit

In Wervik willen de socialisten van burgemeester Youro Casier (Vooruit) niet meer samenwerken met de Stadslijst (Open VLD-Groen-Positief Project). Vooruit wil met CD&V een nieuwe coalitie aangaan. Om die coalitiewissel te doen, was er gisteren het plan om op de gemeenteraad een motie van wantrouwen te stemmen tegen de Stadslijst. Maar dat is niet gebeurd. Nog voor er gestemd kon worden zei de voorzitter van de gemeenteraad dat de motie juridisch niet in orde was en dus ook niet kon goedgekeurd worden.

Volgens professor Politieke Wetenschappen aan de UGent, Herwig Reynaert, komt er nog een staartje. "Diegenen die de motie van wantrouwen hebben ingediend, zullen dat niet zomaar laten passeren. Zij zullen nagaan of de voorzitter van de gemeenteraad al dan niet gelijk heeft. Dat zal een korte juridische weg worden. Dan zal men ongetwijfeld die motie van wantrouwen opnieuw indienen."