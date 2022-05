1.200 vacatures op Brussels Airport: "Zomer komt er aan en passagiersverkeer herneemt"

De luchthaven zoekt diverse profielen: van vliegtuigtechnieker tot bewakingsagent of airport security agent, verkoper, check in agent of administratief bediende: voor elke achtergrond en opleidingsniveau is er een job op de luchthaven te vinden. “Zo zijn we op zoek naar nieuwe bewakingsagenten om de werking van Brussels Airport in goede banen te leiden. Met onze taalopleidingstrajecten Nederlands werven we ook anderstaligen aan die bereidwillig zijn Nederlands te leren”, aldus Vicky Houtmeyers, van beveiligingsfirma G4S.

Door de enorme groei van de e-commerce staan ook de bedrijven op Brucargo, de logistieke zone van Brussels Airport, te springen om nieuw personeel aan te trekken. Ook daar is het jobaanbod heel divers: je kan er aan de slag als logistiek bediende of magazijnbeheerder afhandelaar, douaneagent en transporteur.