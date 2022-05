100 jaar Toots Thielemans: ook zijn vrouw Huguette herdenkt haar muzikant: "Mogen hem nooit vergeten"

Sinds de dood van haar man Toots blijft Huguette zich inzetten voor de herinnering van haar man, ook bij de jongere generaties. "Ik vind dat belangrijk, hij heeft ontzettend veel gedaan, jongere generaties mogen hem niet vergeten", zegt Huguette. "Ik leer zelfs nog bij over mijn man. Ik ben naar de expo over Toots geweest in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel. En daar heb ik dingen gelezen die ik zelf nog niet wist. Hij was 55 toen ik hem heb ontmoet, over veel van zijn composities ervoor weet ik eigenlijk niets. Dat heb ik nu geleerd."